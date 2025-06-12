Более 25 тысяч жителей Химок проголосовали за объекты благоустройства

До 12 июня в Химках продолжится всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2026 году. Уже более 25 тысяч жителей приняли участие в выборе будущих общественных пространств.

По состоянию на текущий момент, наибольшее количество голосов набрал парк «Дубки» — за него проголосовали 23 398 человек. Вторую позицию занимает сквер «Дубовая роща» в Левобережном, который поддержали 1363 участника. На третьем месте — сквер «Минутка» (151 голос), расположенный на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей. Замыкает список сквер «Искра» на улице Лавочкина — его выбрали 119 человек.

Проголосовать можно до 12 июня — как онлайн с компьютера или смартфона, так и офлайн через сотрудников МФЦ «Мои документы». Принять участие могут жители от 14 лет.

Процедура голосования проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Основная задача — преобразование общественных пространств в современные и удобные места для отдыха и досуга.