Еще 2,5 тысячи заявок на выплаты по уходу за инвалидами подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале подано свыше 2,5 тысяч заявлений на оформление выплат по уходу за инвалидами. В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья напомнили, что выплата назначается на шесть календарных месяцев, после чего необходимо подать онлайн-заявление на продление.

Оформить выплату могут граждане, которые ухаживают за инвалидами I и II группы. Инвалиды должны быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и иметь место жительства в Московской области.

Услуга «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Оформить услугу могут неработающие жители региона, студенты-заочники или лица, которые работают удаленно или не более двух часов в день. При этом необходимо быть старше 18 и младше 65 лет.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.