Школы Дмитровского округа приняли более 25 тысяч учеников

В Дмитровском округе прошли торжественные линейки ко Дню знаний. В этом году школы муниципалитета приняли более 25 тысяч учеников, из них — 2602 первоклассников.

Школьные линейки начались с исполнения гимна России. С праздником детей поздравил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Также по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева детей в начальных школах угостили мороженым.

Сегодня состоялось торжественное открытие новой школы на 1100 мест в 5-м микрорайоне Дмитрова. В новом учреждении будут реализованы проекты «Кванториум» и «Открытый стадион». Напомним, что годом ранее в жилом комплексе «Мечта» в поселке Озерецкое открылась школа на 550 мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».