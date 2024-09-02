Школы Дмитровского округа приняли более 25 тысяч учеников

Фото: Администрация Дмитровского г.о.

В Дмитровском округе прошли торжественные линейки ко Дню знаний. В этом году школы муниципалитета приняли более 25 тысяч учеников, из них — 2602 первоклассников.

Школьные линейки начались с исполнения гимна России. С праздником детей поздравил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Также по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева детей в начальных школах угостили мороженым.

Сегодня состоялось торжественное открытие новой школы на 1100 мест в 5-м микрорайоне Дмитрова. В новом учреждении будут реализованы проекты «Кванториум» и «Открытый стадион». Напомним, что годом ранее в жилом комплексе «Мечта» в поселке Озерецкое открылась школа на 550 мест.

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