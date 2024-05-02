Более 25 тысяч цветов высадят в Истре ко Дню Победы | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:51 Более 25 тысяч цветов высадят в Истре ко Дню Победы Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Служба благоустройства в Истре приступила к высадке цветов на мемориалах Великой Отечественной войны. К 9 Мая на клумбах, памятниках и братских могилах высадят 15 тысяч виол и 10 тысяч бархатцев.

Работы по благоустройству ведутся в округе с начала апреля. Озеленение и благоустройство уже провели на братских захоронениях в деревнях Лукино, Федоровка, Хуторки, Деньково. В настоящее время специалисты украшают территории в Новопетровске, Истре, Дедовске и других населенных пунктах.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Чтобы продлить период цветения высаженных растений, за ними будут ухаживать — подкармливать, рыхлить почву, поливать. Сейчас погодные условия благоприятствуют тому, чтобы цветы быстро прижились и радовали жителей до поздней осени.

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