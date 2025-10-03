Более 25 тысяч тюльпанов посадят на центральных улицах в Дубне

В Дубне на центральных улицах и общественных пространствах посадят более 25 тысяч тюльпанов и 10 тысяч крокусов. Сейчас рабочие освобождают клумбы от увядших и побитых ночными морозами цветов.

Тюльпаны посадят на Комсомольской и Менделеевской набережных, на мемориальных комплексах в парке Авиастроителей и на Братских могилах, в парковых зонах, на главных улицах и камерные локации в скверах. Клумбы украсят более 10 сортов, среди которых махровые, бахромчатые, яркие и нежные однотонные, цветные.

«Уже сейчас в Дубне начинаем готовиться к празднованию 70-летия. Весной улицы, парки и скверы будут украшены самыми эффектными тюльпанами. Мы всегда заказываем лучшие, качественные, сортовые цветы, ведь наш наукоград достоин этого», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.