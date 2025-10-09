Более 25 тысяч подарочных наборов для новорожденных вручили в Подмосковье

С 2019 года в Московской области семьи, в которых родился ребенок, могут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или специальный подарочный комплект. В набор входят более 50 предметов первой необходимости для матери и младенца.

Новорожденный получает одежду, подгузники, гигиенические принадлежности и многое другое.

«Подарочный набор „Я родился в Подмосковье!“ позволяет родителям сосредоточиться на главном — подготовке к появлению малыша на свет, поскольку избавляет от необходимости тратить время на магазины и выбор вещей. И мы видим, что с каждым годом его востребованность растет. С начала года в Подмосковье выдали более 3,3 тысячи таких подарков, а всего за время действия программы — более 25 тысяч наборов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Право на получение набора имеют граждане России, чей ребенок появился на свет в медицинском учреждении на территории области и был зарегистрирован в подмосковном органе ЗАГС.

В случае рождения двоих или более детей наборы предоставляют на каждого новорожденного.

Альтернативой подарку служит денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Оформить заявление на получение помощи можно прямо в роддоме, одновременно с получением первых документов ребенка.

Вся информация о системе родовспоможения в регионе доступна на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Кроме того, для жительниц области работает кол-центр системы родовспоможения по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03. Линия принимает звонки ежедневно с 08:00 до 20:00.