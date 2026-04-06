Более 25 тысяч пациенток посетили женскую консультацию в Ленинском округе

За первый год работы консультации в ЖК «Зеленые Аллеи» помощь получили более 25 тысяч женщин. Ежедневно учреждение принимает до 150 пациенток с различными профилями.

В Ленинском городском округе подвели итоги работы женской консультации, расположенной в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». За год сюда обратились десятки тысяч пациенток, включая женщин, находящихся под наблюдением по беременности, а также тех, кто нуждается в гинекологической и терапевтической помощи.

В среднем консультацию посещают от 130 до 150 человек в день. В учреждении стремятся обеспечить не только лечение, но и комфортные условия. Для пациенток оборудован зал лечебной физкультуры, установлена удобная мебель, а также размещена информация о специалистах, ведущих прием.

«Мы стараемся создать спокойную и удобную атмосферу. Женщины получают не только медицинскую помощь, но и поддержку. Это важная часть нашей работы», — отметила заведующая консультацией Назмия Алиева.

В составе медперсонала работают шесть участковых акушеров-гинекологов, терапевт, офтальмолог, эндокринолог, психолог и специалисты ультразвуковой диагностики. Также действует дневной стационар, что упрощает получение лечения без госпитализации. На учете по беременности состоят более 600 женщин.

Параллельно в Видном продолжается строительство нового корпуса роддома на улице Заводская. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь здания составит 16,3 тысячи квадратных метров, оно будет рассчитано на 200 коек. В проекте предусмотрены современные операционные, централизованный молочный пункт и кабинеты МРТ и УЗИ экспертного уровня.