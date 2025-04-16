Более 2,5 тысячи незаконных объявлений убрали в Истре в 2025 году

С начала года в округе сотрудники МБУ «ДОДХИБ» ликвидировали свыше 2,5 тысячи объектов незаконной рекламы. Только в апреле специалисты сняли более 500 элементов.

На улицах и во дворах муниципального округа продолжается зачистка от незаконных объявлений. Только за последнюю неделю коммунальщики устранили около 150 таких объектов.

Основная задача — не просто навести порядок, но и напомнить: клеить объявления на столбах, деревьях, дорожных знаках и других неподходящих местах не только неэффективно, но и незаконно.

Рекламу снимают, и довольно быстро. Расходы на ее печать и расклейку чаще всего не окупаются. Кроме того, такие действия попадают под административную ответственность: штраф для физических лиц — от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных — от 4 до 20 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.