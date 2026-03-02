Более 25 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Можайска

Коммунальные службы Можайского округа усилили работу по расчистке улиц и дворов в период оттепели. Только за февраль с региональных дорог вывезли около 25 тысяч кубических метров снега.

Муниципальные службы также активизировали уборку во дворах. За последние пять дней оттуда вывезли примерно 1800 кубометров снега. Такую работу проводят, чтобы не допустить подтоплений во время активного таяния.

На дорогах округа сейчас трудятся более 110 рабочих и десятки единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, грейдеры и самосвалы. Подходы к многоквартирным домам приводят в порядок дворники.

Особое внимание уделяют противогололедной обработке. Используют песко-соляную смесь. Днем температура поднимается выше нуля, а ночью снова опускается, поэтому такая обработка особенно важна.

«Мы просим жителей не парковать личные автомобили на проездах во дворах, — обратились к можайцам коммунальщики. — Это мешает работе спецтехники и замедляет расчистку».

О возникших проблемах можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.