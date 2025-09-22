Более 2,5 тысячи деревьев и кустарников высадили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в выходные провели экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». Участники мероприятия высадили свыше 2500 деревьев и кустарников.

Экологическая акция объединила представителей администрации Ленинского городского округа, духовенства, руководителей профильных служб, ветеранов, активистов «Волонтеров Подмосковья», «Движения первых», членов партии «Единая Россия», предпринимателей и неравнодушных жителей.

Мероприятие провели на восьми площадка муниципалитета. Так, 40 кустарников лапчатки розовой и 16 саженцев голубой ели посадили на территории Образовательного центра «Успех». На Аллее Славы центрального мемориального комплекса появились сосны, ели, березы и 19 кленов остролистных «Роял Ред». Волонтеры посадили сосны и у Бутовской школы № 1. Вблизи нового образовательного учреждения в жилом комплексе «Римский квартал» высадили 20 сосен обыкновенных. Жители ЖК «Зеленые аллеи» активно поддержали экологическую инициативу, посадив 130 сосен обыкновенных. Участники акции высадили 30 кустарников ивы на улице Лемешко в Видном. В Измайлово появились 600 кустов кизильника, а также по 10 сосен, кленов и лип.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов поблагодарил участников мероприятия.

«Совместная работа продемонстрировала, как многого можно достичь, объединившись ради достижения общей цели — сохранения природы и создания комфортной городской среды. Посаженные деревья и кустарники станут украшением наших районов и будут радовать будущие поколения», — отметил руководитель муниципалитета.