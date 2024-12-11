Более 2,5 тыс отчетов об использовании лесов рассмотрели в Подмосковье за год

Лесопользователи Московской области обязаны ежегодно отчитываться об использовании лесов без рубки насаждений. Отчет составляют на основе документов, которые определяют цели и мероприятия, необходимые для использования лесного участка.

«Электронная форма отчета об использовании лесов, несомненно, более удобна для лесопользователей, и теперь эти документы принимаются через портал госуслуг в электронном виде. Всего с начала года принято 2,5 тысячи отчетов, по 2,1 тысячи из них специалистами Комлесхоза вынесено положительное решение, по 434 — отрицательное», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Кроме того, ежегодная подача лесных деклараций обязательна для всех, кому предоставлены лесные участки. За использование лесов без проекта освоения и лесной декларации предусмотрена административная ответственность.