Более 25 студентов с Ближнего Востока пройдут практику в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре продолжается обучение студентов 4-го курса лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Многие из этих студентов прибыли в Россию из разных уголков мира для получения медицинского образования.

На международном факультете обучаются 27 студентов из таких стран, как Иран, Шри-Ланка, Вьетнам, Сирия и Египет. Им преподают дисциплины на русском и английском языках. Самые активные студенты уже начали практическое освоение знаний и поделились своим уровнем владения темами. Занятия для будущих гинекологов будут продолжаться три недели, включая не только лекции, но и присутствие на родах и операции кесарева сечения.

«С большим теплом относимся ко всем студентам, которые приходят на практику, потому что мы сами тоже когда-то начинали свой путь в медицину. Подсказываем, поддерживаем и делимся с ребятами накопленным опытом. Многие выпускники университета потом приходят к нам на работу», — отметила заместитель главного врача Видновского перинатального центра по медицинской части Наталья Любимова.

За время сотрудничества с перинатальным центром Ленинского округа уже тысячи российских и иностранных студентов прошли практику и познакомились с уникальными методиками родоразрешения.

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