Более 25% студентов Подмосковья связали свою будущую профессию с наукой

Около 184 тысяч студентов учатся по программам среднего специального и высшего образования в Подмосковье. Из них 25% связывают свою будущую профессию с наукой, о чем на форуме «Технопром» рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. На данный момент обучение в них проходят 72 тысячи и 112 тысяч студентов соответственно. Из них 25% обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями», — отметила Зиновьева.

При этом некоторые студенты проходят обучение сразу по нескольким направлениям. Так, доля обучающихся в сфере IT составляет 54%, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.

В сентябре в подмосковные школы пойдет рекордное количество детей, это один миллион и 84 тысячи ребят, что на 41 тысячу больше показателей прошлого года. Линейки проведут 2 сентября, многие школы в этот день откроются после строительства или ремонта, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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