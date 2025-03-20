Более 25 школьников из Подольска примут участие во всероссийском этапе олимпиады

В Подольске 27 учащихся прошли на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. За два месяца ребята показали свои знания по 24 дисциплинам.

В региональном этапе приняли участие более тысячи школьников из Подольска. В результате 440 учеников стали победителями и призерами на областном уровне. На данный момент подвели итоги по пяти дисциплинам.

В технологии отличились Ламара Дургарян, Ева Пахно, Маргарита Шитова, Софья Коновалова и Елизавета Жиркова. В экологии — Юлия Соклакова и Максим Ларин, по английскому языку лучшими стали Даниил Морозов, Виктория Мошкович и Владислав Мартынов. С олимпиадой по экономике успешно справились Даниил Самофалов, Алеся Ершова, Матвей Гондаренко, Дмитрий Зобнин, Кирилл Андреев, Александр Быконя, Владимир Лукьянцев и Евгений Пшеничников, по основам безопасности и защиты Родины — 22 ученика школы имени Д. И. Зернова.

«На заключительный этап прошли 27 подольчан с самыми высокими результатами, а также лауреаты прошлых лет. Список еще не окончательный. Уверен, он пополнится и другими именами победителей из Подольска. Желаю всем успехов!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.