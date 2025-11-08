Более 25 школ в Химках ввели единый патриотический стандарт

В Химках с 2024 года реализуется единый патриотический стандарт в 26 школах города. На информационных стендах в учебных заведениях будет размещена ключевая информация о политических лидерах страны, регионе и городе, воинских званиях, символах, а также значимых исторических датах.

Начальник управления образования Юрий Кандалов сообщил, что единый патриотический стандарт представляет собой комплексную работу, направленную на укрепление исторической памяти и формирование у молодежи уважения к государственным символам, героическим страницам нашей страны и важным датам.

Оформление школьных пространств в едином стиле осуществляется в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». В «Тридцать первой школе» уже прошло более 50 мероприятий в рамках этой инициативы.

«Программа помогает школьникам развивать любовь к своей Родине, позволяет узнать больше о нашей истории. Форматы патриотических встреч разнообразны и становятся все более актуальными, охватывая всю Московскую область», — отметила директор школы Ольга Марасанова.

Депутат Артур Каримов отметил, что патриотическое воспитание является важной задачей как государства, так и общества, направленной на сохранение исторической памяти и укрепление единства народа.