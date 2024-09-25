Более 25 педагогов в Лобне приняли участие в семинаре по профаттестации

На базе школы № 7 имени Орлова в городском округе Лобня прошел семинар, посвященный организации и проведению экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников Московской области в 2024-2025 учебном году. В мероприятии приняли участие 27 координаторов образовательных учреждений города.

Эксперт управления образования администрации и муниципальный координатор по аттестации педагогических работников Лидия Прилепская открыла семинар приветственным словом. В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы информационного и методического сопровождения аттестации педагогов, а также роль координаторов в этом процессе. Были даны рекомендации по повышению качества аттестации и профессионального развития педагогических кадров.

Семинар стал важным этапом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и способствовал обмену опытом между участниками, что поможет улучшить качество образования в регионе.

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