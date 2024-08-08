Более 25 незаконных торговых точек ликвидировали в 5 округах Подмосковья

Итоги работы по выявлению и ликвидации объектов незаконной торговли подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За последние несколько недель нарушения обнаружили в Химках, Одинцове, Балашихе, Солнечногорске и Котельниках — всего 25.

Как пояснили в ведомстве, во всех округах инспекторы составили 38 административных протоколов. У торговцев изъяли весы, прилавки, зонты.

В Министерстве подчеркнули, что нарушителям правил торговли грозят не только штрафы, но и полное изъятие товара.

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