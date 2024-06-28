Более 25 многоквартирных домов в Химках отремонтируют в июле

Капитально ремонтировать многоквартирные дома продолжают в Химках. Работы уже завершили по 22 адресам. Далее по плану строителей — еще 25 объектов.

Специалисты приступят к работам с 1 июля в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Отремонтируют фасады, заменят лифты, починят кровли. План ремонта обсудили на общегородском совещании.

«Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Помимо этого, до конца года в округе отремонтируют 93 подъезда. Работы уже начались: строители красят стены, меняют плитку и освещение.

«Продолжается ремонт подъездов. Еще по четырём адресам мы приступили к ремонту на этой неделе — это Новогорск, дом № 6 и № 9, улица Строителей, дом № 7А и улица Тюкова, дом № 12», — отметил заместитель главы городского округа Денис Юрков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».