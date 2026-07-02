Более 2,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Популярность телемедицинских консультаций выросла в Подмосковье. Только с начала этого года их получили 2,5 миллиона человек, сообщили в региональном Минздраве.

На онлайн-приеме можно обсудить с врачом итоги диспансеризации, узнать результаты анализов, продлить рецепт на лекарство, закрыть больничный лист и скорректировать лечение.

«Сегодня продлить рецепт, закрыть больничный, разобрать результаты анализов можно, не посещая поликлинику. Это экономит время пациентов, а значит — повышает доступность медицины», — отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

Получить услугу могут взрослые, беременные женщины и дети. Записаться на онлайн-прием можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в «Максе», портал госуслуг и по телефону 112.