Более 25 миллионов человек посетили парки Подмосковья летом
Парки Подмосковья приняли 25,5 миллиона посетителей за три летних месяца. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«За лето посетителей в парках было на 1,7 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В июне подмосковные парки посетило более 8,5 миллиона человек, в июле еще 7,9 миллиона, а в августе — более девяти миллионов человек.
Самым посещаемым стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За лето там побывало свыше 1,6 миллиона человек.
Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году — свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.
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