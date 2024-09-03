Более 25 миллионов человек посетили парки Подмосковья летом

Парки Подмосковья приняли 25,5 миллиона посетителей за три летних месяца. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«За лето посетителей в парках было на 1,7 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В июне подмосковные парки посетило более 8,5 миллиона человек, в июле еще 7,9 миллиона, а в августе — более девяти миллионов человек.

Самым посещаемым стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За лето там побывало свыше 1,6 миллиона человек.

Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году — свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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