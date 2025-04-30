Более 25 мешков мусора собрали жители Истры в экозабеге

На плоггинге активистам удалось собрать 27 мешков с отходами в Истре. Участники преодолели пять километров от Центрального городского парка до Ново-Иерусалимского монастыря и обратно.

Плоггинг — это одновременно бег и уборка мусора. Такое движение стало уже доброй традицией для местных жителей и проходит в третий раз.

В забеге участвовали более 30 человек. Взрослые, дети из «Движения первых», активисты из экоцентра и даже четвероногие помощники.

«Мусора много, очень много. Особенно в районе парковки. Чаще всего мусор бытовой. То есть люди приезжают, видимо гуляют и что-то едят. И почему-то это с собой не забирают, а выбрасывают. Это были в основном бутылки, банки, какие-то ёмкости из-под еды, всякие салафановые пакетики из-под чипсов», — рассказала участница плоггинга Александра Дмитриева.

Всего за час активисты собрали 20 мешков с мусором, а остальные семь — это стеклянные бутылки и банки, которые отправят на переработку в ближайший Мегабак.