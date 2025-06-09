Более 25 мероприятий проведут в парках Серпухова с 9 по 15 июня
Парки Серпухова приглашают жителей и гостей города принять участие в еженедельных мероприятиях. Организованы разнообразные активности, рассчитанные на разные интересы и возрастные группы.
По понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова любители скандинавской ходьбы могут присоединиться к занятиям: суставная разминка под зажигательную музыку и прогулка по парку подарят заряд бодрости и здоровья.
Летом в парках проходят многочисленные события: мастер-классы от фаер-клуба «Феникс», тренировки цирковой студии «Флик-Фляк», выступления бард-клуба «Гитара нашего времени», уроки исторического фехтования, танцевальные занятия по бачате, круговые тренировки, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика и зумба. Каждый посетитель сможет выбрать занятие по душе.
В пятницу, субботу и воскресенье юные гости парка приглашаются на весёлые разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины. Пока взрослые наслаждаются прогулками на свежем воздухе, дети смогут принять участие в мастер-классах, спортивных и развлекательных мероприятиях, проведя время интересно и с пользой.
12 июня с 14:00 до 19:00 в парке имени Олега Степанова и Принарском парке состоится празднование Дня России, а 15 июня с 14:00 до 17:00 в парке имени Олега Степанова пройдет благотворительная акция «Белый цветок!», направленная на сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями.
Собранные средства пойдут на приобретение специализированного питания для нуждающихся детей.