Более 25 мероприятий проведут в парках Серпухова с 9 по 15 июня

Парки Серпухова приглашают жителей и гостей города принять участие в еженедельных мероприятиях. Организованы разнообразные активности, рассчитанные на разные интересы и возрастные группы.

По понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова любители скандинавской ходьбы могут присоединиться к занятиям: суставная разминка под зажигательную музыку и прогулка по парку подарят заряд бодрости и здоровья.

Летом в парках проходят многочисленные события: мастер-классы от фаер-клуба «Феникс», тренировки цирковой студии «Флик-Фляк», выступления бард-клуба «Гитара нашего времени», уроки исторического фехтования, танцевальные занятия по бачате, круговые тренировки, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика и зумба. Каждый посетитель сможет выбрать занятие по душе.