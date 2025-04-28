Более 25 мероприятий проведут в парках Серпухова на этой неделе

Программу мероприятий на эту неделю опубликовали парки Серпухова. Так, для жителей организуют занятия скандинавской ходьбой, игровые, развлекательные и спортивные события.

В парке имени Олега Степанова в среду проведут суставную разминку и прогулку по парку. Также здесь состоится мастер-класс по историческим танцам.

Игровые программы и викторины организуют в парке в пятницу, субботу и воскресенье. Для детей пройдут мастер-классы и тематические программы.

Кроме того, в двух парках Серпухова — имени Олега Степанова и Принарском — 1 мая организуют областной праздник «Открытие теплого сезона». Для жителей проведут концерт, ярмарку, творческие встречи и мастер-классы.

Также в этот день в парках будут работать фотозоны и выставки. Все желающие смогут принять участие в викторинах, розыгрышах подарков, настольных играх, побывать на выставке ретроавтомобилей и запуске воздушных змеев.

А 3 мая во дворце творчества «Центральный» состоится спектакль «У ковчега в восемь» театра юного артиста «ЧересЧур».