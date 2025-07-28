Более 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова с 28 июля по 3 августа

В парках Серпухова летом организовано множество разнообразных мероприятий, рассчитанных на посетителей всех возрастов и интересов. С 28 июля по 3 августа гостей ждут различные активности: мастер-класс от фаер-клуба «Феникс» (6+), тренировки цирковой студии «Флик-Фляк» (6+), уроки исторического фехтования (12+), танцевальные занятия по бачате (12+), функциональная йога, занятия по развитию гибкости, танцы на свежем воздухе и разминка Kangoo Jump (6+).

В пятницу, субботу и воскресенье для юных посетителей подготовлены игровые программы, интеллектуальные викторины, настольные игры, творческие встречи и мастер-классы по изготовлению мыльных пузырей.

Пока взрослые наслаждаются прогулками и природой, дети смогут весело и с пользой провести время, участвуя в спортивных и творческих активностях.