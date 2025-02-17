Более 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова с 17 по 23 февраля

Парки городского округа Серпухов анонсировали проведение еженедельных мероприятий, которые открыты для жителей и гостей города. Программа включает разнообразные активности, подходящие для людей всех возрастов и интересов.

Каждый понедельник и среду в парке имени Олега Степанова проходят занятия по скандинавской ходьбе. Участники смогут насладиться суставной разминкой под зажигательную музыку, а затем отправиться на прогулку по живописным аллеям парка, что поможет зарядиться позитивом и укрепить здоровье.

Танцевальные энтузиасты могут присоединиться к мастер-классам по историческим танцам. Эти занятия предоставляют уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлых эпох, изучая танцевальные традиции, которые сохранились до наших дней. Участники познакомятся с основными элементами различных стилей, таких как барочный, викторианский и средневековый, а также узнают о культуре, связанной с каждым из них.

В пятницу, субботу и воскресенье юные посетители парка смогут участвовать в игровых программах, интеллектуальных викторинах и творческих мастерских. Пока взрослые наслаждаются природой, дети смогут весело провести время на мастер-классах и спортивных мероприятиях.

23 февраля в парке имени Олега Степанова, парке Питомник и Принарском парке пройдет общеобластное событие «Разрешите поздравить». Гостей ожидает насыщенная программа: концерт, военно-патриотическая игра «Зарница», акция «Поздравление для защитника», акция «Добрых дел», эрудит-викторина «Юный защитник», акция «Письмо солдату» и множество других интересных активностей.