Более 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова на этой неделе

С 3 по 9 февраля в парках городского округа Серпухов запланировано более 25 различных событий, которые подойдут для посетителей всех возрастов. Программа мероприятий включает разнообразные направления, чтобы каждый смог найти что-то интересное для себя.

По понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Участники смогут выполнить суставную разминку под бодрую музыку, а затем отправиться на прогулку по парку, чтобы зарядиться хорошим настроением и укрепить здоровье.

Любителям танцев предлагается посетить мастер-классы по историческим танцам, которые позволят погрузиться в атмосферу прошлых эпох. Участники смогут изучить основные элементы танцев разных исторических периодов, таких как барочный, викторианский или средневековый стили. Это уникальная возможность не только освоить технику движений, но и узнать больше о культуре и традициях этих эпох.

В пятницу, субботу и воскресенье юных посетителей парков ждут увлекательные игровые программы, интеллектуальные викторины и творческие мастерские. Пока взрослые наслаждаются прогулками на свежем воздухе, дети смогут весело и с пользой провести время, участвуя в спортивных играх, мастер-классах и других активностях.

Кроме того, в парке «Питомник» продолжает свою работу центральный городской каток, который стал популярным местом отдыха для многих жителей.

В Доме творчества «Центральный» парка имени Олега Степанова 8 февраля в 16:00 состоится показ спектакля «Комната невесты», подготовленного Театром юного актера «ЧересЧур».

В парке имени Олега Степанова и парке «Питомник» 8 и 9 февраля пройдет общеобластное мероприятие под названием «Спорт для всех». В программе предусмотрены семейная зарядка, экскурсия по истории культурного кода городского округа Серпухов, турниры по зимним видам спорта, спортивные эстафеты, мастер-классы по фигурному катанию и единоборствам, показательные выступления фигуристов, хоккейная разминка и интерактивные спортивные зоны. Также гости смогут согреться ароматным чаем на самоварной станции.

Эти два дня будут насыщены спортивными событиями, которые помогут укрепить здоровье, повысить интерес к физической активности и получить заряд положительных эмоций.