Более 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова на этой неделе

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей города принять участие в регулярных мероприятиях для всей семьи. Программа разнообразна и рассчитана на разные возрастные группы и интересы.

По понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова проходят занятия по скандинавской ходьбе: суставная разминка под динамичную музыку и прогулка по живописным аллеям подарят заряд бодрости и хорошее настроение.

В летний период в парках организуются различные активности: мастер-классы от фаер-клуба «Феникс», тренировки цирковой студии «Флик-Фляк», выступления бард-клуба «Гитара нашего времени», уроки исторического фехтования, танцевальные занятия по бачате, круговые тренировки, растяжка и аэробика от фитнес-клуба Fresh Power, зумба — каждый сможет выбрать занятие по душе.

По пятницам, субботам и воскресеньям для юных посетителей подготовлены весёлые разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины. Пока взрослые наслаждаются прогулками на свежем воздухе, дети могут участвовать в мастер-классах, спортивных и игровых активностях, проводя время интересно и с пользой.

Особое событие этого лета — 21 июня в парке имени Олега Степанова пройдет областное мероприятие «Все за спорт!». В программе — массовая зарядка, командные спортивные турниры, детские эстафеты, мастер-классы от профессиональных тренеров и разнообразные спортивные площадки для всех желающих.