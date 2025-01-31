Более 25 комплектов оборудования закупили в «Точки роста» в Орехово-Зуеве

Более 20 «Точек роста» открылось в школах Орехово-Зуевского округа с 2019 года. Для них закупили 26 комплектов интерактивного оборудования. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий.

«Точки роста» в Орехово-Зуеве имеют цифровую, гуманитарную, естественно-научную и технологическую направленности.

«Благодаря созданию „Точек роста“ школьники получают доступ к современным технологиям, проводят исследования, лабораторные и практические работы. Это станет хорошей основой для их будущей профессиональной реализации», — отметил Руслан Заголовацкий в своем Telegram.

В рамках цифровизации образования с 2019 года закупили 26 комплектов интерактивного оборудования. Школьники также получают дополнительные знания на платформах «Учи.ру» и «Моя школа». Однако такое обучение считается вспомогательным. Образование в Подмосковье направлено на то, чтобы дать ученикам фундаментальные знания.