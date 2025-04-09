Более 25 бесплатных занятий для пожилых людей проведут в Балашихе

Программа «Активное долголетие», предлагающая пенсионерам более 25 бесплатных занятий, направленных на поддержание здоровья, развитие творческих способностей и расширение круга общения, продолжает активно реализововаться в Балашихе. Среди доступных направлений — цигун, скандинавская ходьба, адаптивная физкультура, плавание, а также кружки рукоделия, хорового пения, настольного тенниса и различные виды танцев.

Участники программы посещают увлекательные экскурсии по Подмосковью и соседним регионам, а также принимают участие в еженедельных концертах клуба.

Для присоединения к «Активному долголетию» достаточно иметь социальную карту жителя Московской области. Программа предназначена для пенсионеров городского округа старше 55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин. Она предоставляет широкие возможности для поддержания здоровья, развития творческих способностей и расширения круга общения.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта.