Более 245 метров трубопровода горячего водоснабжения обновили за неделю в Химках

Специалисты «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» с 8 по 14 декабря выполнили целый ряд работ на сетях теплоснабжения. Они провели ремонт тепловых сетей: в системах центрального отопления заменили 242 метра трубопровода в разных микрорайонах округа, в том числе на улицах Родионова, Пожарского, Тюкова и Кирова, что обеспечит стабильную температуру в батареях многоквартирных домов.

Более 245 метров трубопровода на улицах Тюкова, Советская, Кирова, а также на Ленинском проспекте обновили в системах горячего водоснабжения.Специалисты также выполнили техническое обслуживание и модернизацию тепловых пунктов.

Промывку водо-водяного подогревателя провели центральных тепловых пунктах на улицах Пожарского, 9 Мая и Молодежная провели. Это улучшит качество показателей для подключенных домов. Современное вводно-распределительное устройство, что повысит бесперебойность электропитания всего оборудования центрально теплового пункта установили на улице 9 Мая.

Кроме того, в тепловом пункте на улице Новозаводская заменили насос горячего водоснабжения, что увеличит надежность подачи ресурсов.

Выполненные работы обеспечат стабильное теплоснабжение потребителей в период низких температур, повышение энергоэффективности системы, а также сокращение количества внеплановых отключений.

Обратиться по вопросам отопления или горячего водоснабжения можно в кол-центр общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» по номеру +7 495 225-14-33, в вашу управляющую компанию или на горячую линию городского округа Химки по номеру +7 495-793-01-01.