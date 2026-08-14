Свыше 244 тысяч нелегальных подвесов оптического кабеля выявили в Подмосковье

За семь месяцев 2026 года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» обнаружили более 244 тысяч незаконно размещенных элементов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) в Московской области. Общая протяженность незаконно смонтированных ВОЛС составила 145 километров.

При этом операторы связи уже заключили договоры с электросетевой компанией примерно на 135 тысяч подвесов. Размещение ВОЛС на ЛЭП допускается только на основании договора с владельцем инфраструктуры — это требование Федерального закона «О связи» и постановления Правительства РФ.

Нелегальные подвесы создают угрозу надежности электроснабжения: они мешают проведению плановых ремонтов энергооборудования, увеличивают риск короткого замыкания и могут оставить без электричества целые населенные пункты. Кроме того, несанкционированный монтаж ВОЛС угрожает жизни и здоровью самих нарушителей, так как ЛЭП находятся под напряжением.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что некоторые телеком-операторы размещают свои линии связи на опорах электропередачи без разрешений и проектов, игнорируя правила. Это создает угрозу для стабильной работы энергообъектов и жизни электромонтеров. Абоненты, оплачивающие услуги таких провайдеров, даже не подозревают, что их связь передается по незаконным линиям, которые могут быть отключены по требованию закона.

Энергетики продолжают работу по выявлению нелегальных ВОЛС в Подмосковье.