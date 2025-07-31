Более 240 жилых домов подготовили к отопительному сезону в Зарайске

Сотрудники коммунальных организаций в Зарайске активно готовятся к отопительному сезону, который начнется через два месяца. Опрессовку систем провели в 241 доме из 365, что составляет 66% готовности.

Помимо этого, специалисты заделывают межпанельные швы, проверяют дымовые трубы и вентиляционные каналы, чтобы обеспечить безопасность жителей зимой.

Также подрядчики ремонтируют кровлю многоквартирных домов. В 2025 году запланировали привести в нормативное состояние 2146 квадратных метров, из которых уже готово более двух тысяч. Дополнительно меняют 61 задвижку на тепловых сетях и 1262 шаровых крана.

Специалисты уверены, что весь объем запланированных мероприятий будет выполнен вовремя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.