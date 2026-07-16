Более 240 урн и скамеек отремонтировали в Подмосковье с начала июля

Специалисты коммунальных служб Подмосковья под контролем инспекторов регионального министерства по содержанию территорий обновили малые скамейки, урны и ограждения. Всего в порядок привели более 240 малых архитектурных форм

С начала июля в регионе отремонтировали более 240 объектов, которые ранее выявили инспекторы ведомства. В комплекс работ вошли покраска, локальный ремонт конструкций, а также замена сломанных или отсутствующих деталей — чтобы элементы благоустройства снова стали удобными и безопасными для жителей.

Лучше всего с задачей справились в нескольких муниципалитетах — они вошли в топ по количеству обновленных объектов:

Наро‑Фоминский округ — 41;

Лотошино — 24;

Орехово‑Зуевский округ — 22;

Одинцовский округ — 19;

Истра — 18.

Жителям Подмосковья напомнили: если вы заметили поврежденную скамейку, урну или ограждение, сообщите об этом в свою управляющую организацию либо в территориальный отдел министерства.