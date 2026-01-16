Более 240 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году

Более 240 тысяч человек зарегистрировали как самозанятые в Подмосковье в 2025 году. Общее количество людей, трудящихся в этом статусе, уже превысило один миллион.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, количество зарегистрированных самозанятых в 2025 году на 50 тысяч превысило показатели 2024 года. Это говорит о востребованности статуса среди предпринимателей.

«В прошлом году количество предпринимателей, ведущих бизнес в статусе самозанятых, в Московской области превысило отметку в один миллион. По итогам 2025 года в Подмосковье зарегистрировано порядка 1,1 миллиона. Таким образом, за год в регионе было зарегистрировано 244,5 тысячи самозанятых», — сказала Екатерина Зиновьева.

Самозанятые в Подмосковье работают в ремонте, пассажирских и грузовых перевозках, бьюти-сфере и по другим направлениям.

