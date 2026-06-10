Более 240 подъездов отремонтируют в домах Коломны в 2026 году

В Коломне полным ходом идет кампания по обновлению подъездов. В этом году запланировано привести в порядок 249 объектов.

Ремонт уже завершен в 26 подъездах, еще семь находятся в активной фазе. Например, в первом подъезде дома № 93а на улице Ленина бригада рабочих распределилась по этажам. Специалисты зачистили старый слой краски, заделали неровности шпаклевкой и теперь наносят акриловое покрытие без запаха. Материалы и цветовые решения согласуют с советом дома.

Программа охватывает не только Коломну и Озеры, но и сельские населенные пункты. В многоквартирных домах Коломны отремонтируют 180 подъездов, в Озерах — 58, и еще 11 — в селах. В список работ входит не только косметический ремонт, но и ремонт входной группы с заменой двери, восстановление лестничных маршей и поручней, ремонт отмостки, замена козырьков.

Начальник отдела содержания жилищного фонда управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Коломны Андрей Багров рассказал, что кампания по ремонту подъездов проходит при участии шести управляющих организаций. Работы ведутся в два потока: ремонт 149 подъездов по программе «Чистый округ» должен завершиться до первого сентября, оставшиеся 100 подъездов, которые обновляют за счет средств собственников помещений, будут готовы к 15 ноября.