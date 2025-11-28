Более 240 кубических метров мусора вывезли из лесов в Истре

Пять несанкционированных свалок общим объемом более 240 кубометров вывезли почти за месяц в муниципальном округе Истра. Как и в прошлый раз, виновниками незаконной свалки стали нелегальные извозчики, которые транспортируют мусор от клиента в лесополосу или места, где отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Обнаружили неприятные находки вблизи деревни Павловское, откуда вывезли около 60 кубических метров отходов, у Рычкова, где было в два раза больше мусора — 140 кубических метров, у деревни Духанино и в Славкове нашли почти 40 кубических метров.

Жителям напоминают, что следует быть внимательными при выборе перевозчика строительных и иных отходов, необходимо проверять у них разрешительные документы на право ведения такой деятельности. Кроме того, на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» размещен полный реестр добросовестных специализированных компаний, которые осуществляют вывоз строительных отходов в разрешенные для этого места.