Более 240 гектаров земли обработают от борщевика в Мытищах в этом году

С 2017 года в муниципалитете активно ведется борьба с опасным сорняковым растением, известным как борщевик Сосновского. Администрация городского округа Мытищи осуществляет еженедельный мониторинг.

Это растение характеризуется высокой репродуктивной способностью, способной принести от 15 до 20 тысяч семян на одно растение. Распространяясь с помощью ветра, воды, животных, птиц и транспорта, семена могут сохраняться в почве до пяти лет.

В этом году планируется обработать общей площадью 240 гектаров территории округа. Из-за погодных условий начало работ задержалось до 15 мая, но специалисты уже вошли в график. Первый этап борьбы, который продолжался до 20 июня, включал обработку растений химическими препаратами. Применяются гербициды избирательного действия, разрушающие борщевик, но не повреждающие другие растения.

На втором и третьем этапах, до 30 августа, проводится механическое скашивание в недоступных для химической обработки местах, а также локальные химические обработки там, где это необходимо.

Отметим, что все обнаруженные места произрастания борщевика отмечены на интерактивной карте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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