Более 240 европротоколов оформили в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 18:59 Более 240 европротоколов оформили в Подмосковье за неделю Unsplash

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Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более двух тысяч заявок за неделю. Свыше 800 обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи, а 246 человек оформили европротоколы.

Служба помощи оказывает поддержку при дорожных происшествиях в Московской области. Она работает в двух форматах: дистанционно и очно. Центры помощи при ДТП находятся в 15 округах Московской области: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Домодедове и Пушкино.

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Водителям, оказавшимся в ДТП без пострадавших, следует обращаться по номеру 112. Операторы службы помощи скоординируют дальнейшие действия.

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