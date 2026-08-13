Более 240 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье полностью завершили работы по благоустройству дворовых территорий в 13 муниципалитетах. В списке — Бронницы, Восход, Звездный Городок, Кашира, Клин, Лосино-Петровский, Лыткарино, Молодежный, Павловский-Посад, Руза, Серебряные Пруды, Фрязино и Черноголовка.

Работы ведутся в рамках программы «Чистый регион», цель которой — обустройство пространств для повышения уровня комфорта и качества жизни. Подрядчики обновляют асфальтовое покрытие на проездах и тротуарах, занимаются озеленением, обустраивают парковки, устанавливают скамейки и урны. Все мероприятия проводятся с учетом пожеланий жителей. Заявки принимаются в письменной форме, а также через официальные порталы городских округов.

Ранее министр по содержанию территорий Московской области Игорь Даниленко отмечал, что ведомство стремится максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следят с помощью системы контроля и планирования. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план включили 425 дворов в 56 муниципальных образованиях региона.