Более 24 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Можайского округа

Коммунальные службы Можайского округа продолжают работы по расчистке и вывозу снега. С начала года из дворов, общественных и парковочных пространств уже вывезли 24 тысячи кубометров снега.

В феврале вывезено более 5 тысяч кубических метров снега. Сначала специальная техника формирует снежные отвалы, которые затем отправляют на специализированные площадки. Бригады рабочих также проводят ручную уборку в труднодоступных местах.

Например, 10 февраля была полностью расчищена парковка и проезд на улице Мира у дома № 4. Аналогичные работы провели на улице 20 Января у дома № 7, а также на улицах 2-я Железнодорожная, Российская и Академика Павлова.

Всего в городе Можайске на уборке снега и противогололедной обработке работают 6 бригад. Коммунальные службы просят жителей не парковать личный транспорт на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе спецтехники.

По всем вопросам, связанным с последствиями непогоды, можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.