Более 24 тысяч исследований качества мяса провели в Подмосковье в марте

Специалисты Госветслужбы Подмосковья регулярно проводят исследования мяса на вырках и ярмарках региона. В марте было проверено более 24 тысяч образцов, рассказали в областном Минсельхозе.

Всего в марте специалисты провели 24,5 тысячи исследований образцов мяса. Из них 2,8 тысячи пришлось на проверку говядины, 9,2 тысячи — свинины, 3,4 тысячи — баранины и 9,1 тысячи — птицы. Для оценки качества применяли разные методы, включая физико-химические анализы, дозиметрический контроль и пробу варки.

В результате с реализации сняли 165 килограммов продукции.

«Безопасность мясной продукции — один из ключевых вопросов продовольственной отрасли региона. Свежая и качественная продукция должна быть доступна каждому жителю Подмосковья, а ее соответствие нормам безопасности — гарантировано», — отметили в ведомстве.

Жителям напомнили, что покупать мясо следует только в официальных торговых точках, где продавцы могут предоставить всю необходимую сопроводительную документацию.