Более 24 тысяч детей прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья за год

В Подмосковье работают программы реабилитации детей, которые охватывают широки спектр услуг. Это психологическая поддержка, медицинская помощь, образование и социальная адаптация. За год в центрах социального обслуживания прошли курсы более 24 тысяч детей.

Комплексные центры социального обслуживания в Подмосковье не только помогают детям восстановить здоровье и психоэмоциональное состояние, но и интегрироваться в общество.

«В нашем регионе 35 отделений социальных центров, которые оказывают комплексную реабилитацию детям с особенностями здоровья и развития. Мы регулярно оснащаем центры новейшим оборудованием и внедряем современные техники восстановления. Реабилитацию в наших центрах в прошлом году прошли более 24 тысяч детей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Центры работают по индивидуальным программам, а также проводят групповые занятия, которые помогают ребятам развить навыки общения, уверенность в себе и способность справляться с жизненными трудностями. Специалисты предлагают курсы арт-терапии, спортивные секции, трудотерапию и многое другое. С детьми работают психологи, социальные работники и педагоги.

В ведомстве напомнили, что подать заявку на курс реабилитации можно по ссылке.