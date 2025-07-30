Более 24 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье

В родовспомогательных учреждениях Подмосковья для будущих родителей работают специальные школы. С начала года занятия в них посетили более 24 тысяч человек, рассказали в Минздраве МО.

Там семьи, в которых должно случиться пополнение, могут узнать о процессе беременности и родов, послеродовом периоде, грудном вскармливании, а также научиться ухаживать за новорожденным.

«Беременность — особенный момент в жизни женщины и мужчины, поэтому важно, чтобы они могли задать волнующие их вопросы квалифицированным специалистам. Посещение таких занятий позволяет снизить уровень стресса и больше наслаждаться этим периодом жизни», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение в школах бесплатное, уроки проводят врачи: акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие.

Ознакомиться с расписанием занятий можно на сайтах медорганизаций. Подробная информация о системе родовспоможения размещена на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также для будущих родителей работает кол-центр, звонки принимают по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.