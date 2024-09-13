Более 2,4 километра тепловых сетей заменили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о завершении подготовки к отопительному сезону. Все запланированные работы выполнены в полном объеме: на 95 километрах тепловых сетей проведена опрессовка, что составляет 100% от запланированного.

В рамках обновления инфраструктуры заменено 2400 метров устаревших тепловых сетей на современные трубы с изоляцией.

Особое внимание уделили модернизации котельных. В микрорайоне Луговая построена новая котельная, а на котельной Калинина установлено дополнительное оборудование для повышения эффективности ее работы. Котельная РЖД также полностью подготовлена к зиме: здесь проведена опрессовка котлов, установлены новые насосы и заменена часть запорной арматуры.

Все котельные округа теперь оснащены современными датчиками температуры и давления, которые в реальном времени передают данные в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Это позволяет значительно ускорить реагирование на возможные нештатные ситуации и обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей в предстоящий отопительный сезон.

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