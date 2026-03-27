Более 2300 ям ликвидировали в Раменском

Весенний сезон 2026 года стал временем активной борьбы за качество дорог в Раменском округе. С января специалисты муниципального бюджетного учреждения «Рамавтодор» уже устранили более 2300 дефектов дорожного полотна.

Масштабные работы развернуты во всех территориальных управлениях округа. Очередным этапом работ стал ямочный ремонт в селе Быково на улице Колхозной. Ход работ проконтролировал заместитель директора «Рамавтодора» Владимир Аксенов. По его словам, нынешнее состояние дорог — следствие аномальных погодных условий прошедшей зимы.

«Обильные снегопады в сочетании с резкими температурными качелями создали идеальные условия для разрушения асфальта: влага, попадая в микротрещины и замерзая, буквально „разрывала“ покрытие изнутри. Приоритет отдается так называемым „аварийным“ ямам на главных магистралях с высоким трафиком. Согласно стандартам, критической считается выбоина размером 60 сантиметров в длину, 15 см в ширину и пять сантиметров в глубину», — отметили специалисты.

Такие повреждения устраняются в первоочередном порядке для предотвращения ДТП и повреждения автомобилей. На текущем этапе, пока почва еще не прогрелась, а влажность остается высокой, дорожники используют литую асфальтобетонную смесь. Ее преимущество в том, что она не требует предварительной просушки ямы и может укладываться при отрицательных температурах. Однако это лишь временная мера для оперативной безопасности. Как только установится стабильно теплая погода, бригады перейдут на использование классического горячего асфальта.