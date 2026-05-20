Более 230 выпускников Балашихи получили 100 баллов на ЕГЭ за последние пять лет

15 мая в Балашихе на форуме «Доверие» обсудили результаты работы системы образования за последние пять лет. За этот период в округе построили 11 школ и 19 детских садов, а также продолжили обновление учебной инфраструктуры.

В Балашихе рассмотрели ключевые итоги развития сферы образования и планы дальнейшей работы. Основное внимание уделили расширению сети учреждений, ремонту действующих зданий и обновлению оборудования. По данным местного отделения партии «Единая Россия», строительство новых объектов позволило заметно увеличить количество мест для детей.

В городе продолжается капитальный ремонт школ и благоустройство прилегающих территорий. В учебных заведениях создают современные спортивные зоны, пространства для занятий и отдыха, а также обновляют кабинеты. Параллельно развивается материально-техническая база, что позволяет внедрять новые образовательные программы.



«Ежегодно за школьные парты в Балашихе садятся около восьми тысяч первоклассников. Для того чтобы дети могли учиться в комфортных и современных условиях, в округе системно расширяют образовательную сеть, оснащают учреждения новым оборудованием и создают возможности для всестороннего развития школьников», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Глава Балашихи Сергей Юров сообщил о результатах работы по созданию мест в дошкольных учреждениях. Он отметил, что в округе удалось существенно снизить очередь в детские сады и закрыть потребность в ряде микрорайонов.

«Мы не просто строим школы и детские сады. Мы создаем единую образовательную систему. Эта работа позволила нам полностью ликвидировать очередь в детские сады в 22 микрорайонах, снизить очередь в семь раз для детей от трех до семи лет», — подчеркнул он.

Отдельно на форуме отметили достижения школьников. За пять лет более 230 выпускников получили 100 баллов на едином государственном экзамене. Еще 468 одиннадцатиклассников были награждены медалями за успехи в учебе.

Развитие образовательной системы в Балашихе продолжается с акцентом на создание современных условий обучения и поддержку индивидуальных способностей учащихся. Власти округа заявляют о дальнейшем расширении сети школ и детских садов.