Более 230 тонн животных перевез за полгода аэропорт Шереметьево в Химках

В аэропорту Шереметьево за первые шесть месяцев 2026 года грузовой терминал «Москва Карго» обработал около 2 000 авианакладных и более 13 тысяч грузовых мест с живыми животными. Общий вес перевезенного живого груза превысил 230 тонн.

Среди необычных «пассажиров» года — редкие представители фауны: сахарная сумчатая белка‑летяга, амурские тигры, львы, лигры, манулы, а также рыси, волки, соболи и европейские лесные коты. Немало перевозок пришлось и на подводных обитателей: в океанариумы России отправились бычерылые и акульи скаты, сине‑пятнистые хвостоколы, разные виды акул, ржавая акула‑нянька и атлантический белопятнистый осьминог.

Кроме того, через терминал прошли птицы — соколы‑балобаны, пингвины Гумбольдта, стерхи, филины и орел‑могильник, — а также спортивные кони, альпака, голштинские быки, домашние питомцы, декоративные рыбки и другие сельскохозяйственные животные.

Перевозка таких грузов — сложный и ответственный процесс. Специалисты «Москва Карго» сопровождают каждую отправку: оформляют документы, организуют ветеринарный и таможенный контроль, доставляют животных к борту и размещают в специализированных шумоизолированных помещениях с регулируемой температурой — чтобы даже в ожидании рейса питомцы и редкие звери находились в комфортных и безопасных условиях.