Более 230 светоотражателей установили на дорогах в Истре

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Для повышения безопасности на дороге между деревнями Ленино и Селиваниха установили катафоты. Свыше 230 светоотражателей поставили специалисты по всему городскому округу Истра.

По всему округу дорожные рабочие поставили 235 светоотражателей. Эти устройства привлекают внимание автомобилистов на опасных участках дороги и сокращают количество ДТП.

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

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