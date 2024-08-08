Более 230 светоотражателей установили на дорогах в Истре

Для повышения безопасности на дороге между деревнями Ленино и Селиваниха установили катафоты. Свыше 230 светоотражателей поставили специалисты по всему городскому округу Истра.

По всему округу дорожные рабочие поставили 235 светоотражателей. Эти устройства привлекают внимание автомобилистов на опасных участках дороги и сокращают количество ДТП.

Всего в Подмосковье появилось более двух тысяч катафотов на осевой разметке на 20 участках дорог. Их установили по областному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как важен ремонт дорог в Подмосковье.

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