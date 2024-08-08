Более 230 светоотражателей установили на дорогах в Истре
Для повышения безопасности на дороге между деревнями Ленино и Селиваниха установили катафоты. Свыше 230 светоотражателей поставили специалисты по всему городскому округу Истра.
По всему округу дорожные рабочие поставили 235 светоотражателей. Эти устройства привлекают внимание автомобилистов на опасных участках дороги и сокращают количество ДТП.
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