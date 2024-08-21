Более 230 команд сыграют за кубок Берлина по баскетболу 3×3 в Ногинске

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

​В Кубке Давида Берлина по уличному баскетболу 3×3 примут участие 238 команд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир, приуроченный к 99-летию легендарного тренера, пройдет 24 августа в Ногинске. Соревнования состоятся в 12 категориях, включая юношей, девушек, мужчин, женщин и семейные команды.

Наибольшее количество участников — 52 команды — будет среди юношей 2010 года рождения и младше. В качестве почетных гостей турнира ожидаются чемпионы Европы Сергей Быков и Виктор Кейру, с которыми можно будет сделать фото и получить автограф.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте