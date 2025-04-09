Более 230 катафотов установят на дорогах в Одинцовском округе

Для повышения безопасности по оси региональных дорог Московской области дорожники разместят почти 2000 катафотов. Светоотражающие элементы установят и в Одинцовском городском округе.

Работы проведут в рамках комплекса мероприятий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Светоотражающие элементы помогут водителям ориентироваться на дороге, особенно на опасных участках, в том числе поворотах. Они помогут предупредить выезд автомобиля на встречную полосу.

В Одинцовском городском округе смонтируют больше 230 катафотов, 139 из которых появятся на Наро-Фоминском шоссе у деревни Акулово. Работы также проведут в округах: Богородском, Зарайске, Истре, Коломне, Наро-Фоминском, Пушкинском, Раменском, Рузе, Ступине, Талдомском, Шатуре, Шаховской и Щелкове.

Катафотами оборудуют 27 участков региональных дорог в 16 округах Подмосковья.